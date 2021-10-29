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29 октября 2021, 19:39 102

Кравчук не вернется до конца года в ТКГ - Арестович

29 октября 2021, 19:39 102
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из открытых источников
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Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце и сейчас проходит реабилитацию. Он не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца текущего года

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Леонид Макарович перенес сложную операцию на сердце, которая была удачной. Но его реабилитация будет очень долгой, потому что человеку 86 лет", - сказал Арестович.

По его словам, первый президент Украины проходит реабилитацию в Германии. Она проходит успешно, но медленно.

Арестович добавил, что до конца года возглавлять делегацию будет представитель фракции "Слуга народа" Александр Мережко

29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце и до сих пор не вернулся к работе. Недавно в СМИ появилась информация, что в ТКГ его может заменить Сергей Левочкин.

ТКГ Донбасс Слуга народа война

 
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