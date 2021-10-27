На Луганщине российские оккупанты обстреляли Трехизбенку:повреждены дома мирных жителей
На Луганщине российские оккупанты обстреляли населенный пункт Трехизбенка. Никто из местных не пострадал
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Щастинської міської територіальнії общины.
Отмечается, что по населенному пункту было выпущено около 20 снарядов. В результате обстрела были повреждены пять частных домов. Специалисты ГСЧС быстро ликвидировали очаги пожара.
"Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы. Жертв среди мирного населения нет", - добавляет пресс-служба.
Напомним, что в пятницу, 1 октября, пророссийские боевики из минометов обстреляли жилые районы Авдеевки. Были повреждены дома мирных жителей.
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