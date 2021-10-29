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На Донбассе зафиксировали 9 нарушений, трое наших бойцов ранены
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29 октября 2021, 17:33 2

На Донбассе зафиксировали 9 нарушений, трое наших бойцов ранены

29 октября 2021, 17:33 2
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из открытых источников
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В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Трое бойцов ООС ранены.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

Вблизи Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Павлополя враг вел огонь из гранатометов различных систем.

В направлении Зайцево наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

У Новотошківського вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и Павлополь российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых удовлетворительное, одного – средней тяжести.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь в ответ.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Украинские подразделения контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 28 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

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