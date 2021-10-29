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До 1000 умерших в сутки: в СНБО сделали прогноз COVID-смертности в Украине
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29 октября 2021, 08:28 8

До 1000 умерших в сутки: в СНБО сделали прогноз COVID-смертности в Украине

29 октября 2021, 08:28 8
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Фото: из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины ожидает до 1000 умерших в сутки из-за распространения новой волны коронавируса в стране

Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть".

По его словам, такое количество умерших может быть уже в начале ноября.

К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячи умерших от COVID (за сутки - ред.) в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться", - заявил Данилов.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что штамм коронавируса "Дельта", на который в Украине приходится 95% всех выявленных случаев заражений, имеет определенные особенности протекания, а нынешняя волна COVID началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве.

Раньше в Украине было зафиксирован абсолютный суточный рекорд умерших от COVID-19 – 734 человека.

Алексей Данилов СНБО коронавирус вакцинация смерть

 
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