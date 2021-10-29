МОЗ дал официальное разъяснение, когда и кому нельзя делать COVID-прививки

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Министерство здравоохранения Украины направило в управления здравоохранения Киевской городской и областным государственным администрациям разъяснения относительно применения Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к вакцинации против COVID-19

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставить соответствующее заключение о временном или постоянном противопоказании. При необходимости для получения дополнительной информации о верификации диагноза, течения заболевания, необходимости дополнительных обследований врач может также направить пациента к профильному специалисту, согласно заключению которого окончательно принимает решения, осуществлять вакцинацию или отсрочить ее до поры до времени, - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в случае, если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин против COVID-19, по возможности, он должен вакцинироваться другими типами вакцин.

В будущем предусмотрена возможность внесения заключения о противопоказаниях ко второй дозе или общего противопоказания к вакцинации в электронную систему здравоохранения.

Противопоказания могут быть:

Абсолютные – состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от проведения прививки. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными.

Предостережение (вакцинация с опаской) – ситуация, при которой окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.

Временными противопоказаниями являются:

- Острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 °C. Вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается на срок до 2 недель от начала заболевания.

- Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки - 3 месяца.

- Введение вакцин против других инфекционных болезней. Вакцинация от COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антискользящей вакциной в разные руки). В промежутке между первой и второй дозой вакцины против COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки - 14 дней.

- Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA, ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить минимум на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19. Вакцинация от COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки – до завершения оценки пробы/IGRA.

- COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца от времени течения COVID-19 или осуществлена ранее, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определение антигена вируса SARS-CoV-2. Если человек заболел ковидом после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая доза может быть введена согласно утвержденных схем вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19. Срок действия справки – до 3-х месяцев.

Вакцинация с предостережением или особые состояния:

Онкологическая болезнь. Вакцинация против COVID-19 людей с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует придерживаться соответствующих рекомендаций НТГЕІ.

Аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом "Ритуксимаб”, должны отложить вакцинацию минимум на 4 недели после последней дозы этого препарата. Больше рекомендаций в подпункте 5.6 пункта 5 Приказа МОЗ Украины от 11.10.2019 №2070.

Лица с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что существуют противопоказания к введению некоторых вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказан беременным. Если у вас есть вопросы о выборе вакцины, обратитесь к своему семейному врачу.

В министерстве добавили, что основные рекомендации неоднократно рассматривались и принимались соответствующими решениями, но сейчас являются уточненными, обновленными и имеют соответствующий срок действия.

Как сообщалось, вчера нардеп Радуцкий сообщил, что в Минздраве утвердили список противопоказаний для вакцинации от COVID-19.

Раньше Ляшко рассказал, когда в Украине будут выдавать справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации.