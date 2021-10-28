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28 октября 2021, 14:34 63

В Киеве задержали серийного вора школьных ноутбуков

28 октября 2021, 14:34 63
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Фото: из открытых источников
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Киевские оперативники задержали серийного вора ноутбуков из учебного заведения, в котором он работал учителем

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что в течение нескольких месяцев 42-летний учитель похищал имущество учреждения. После проведения необходимых следственных действий было установлено, что мужчина причастен к девятнадцати кражам ноутбуков.

Своими действиями он нанес школе ущерб на сумму шестьдесят три тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Киевом вооруженный пистолетом мужчина ограбил продуктовый магазин и несколько раз выстрелил в водителя грузовика.

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