В Киеве задержали серийного вора школьных ноутбуков
Киевские оперативники задержали серийного вора ноутбуков из учебного заведения, в котором он работал учителем
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Правоохранители выяснили, что в течение нескольких месяцев 42-летний учитель похищал имущество учреждения. После проведения необходимых следственных действий было установлено, что мужчина причастен к девятнадцати кражам ноутбуков.
Своими действиями он нанес школе ущерб на сумму шестьдесят три тысячи гривен", - говорится в сообщении.
Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что под Киевом вооруженный пистолетом мужчина ограбил продуктовый магазин и несколько раз выстрелил в водителя грузовика.
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