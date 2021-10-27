"Корочки" за 6 тысяч: В Запорожье работники автошколы погорели на взятке

Нацполиция

В одной из автошкол Запорожья водительское удостоверение можно было получить только за взятку

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

По данным полиции, инструкторы автошколы перед началом экзамена направляли экзаменующих к администратору заведения, который открыто отмечал, что"беспроблемная сдача возможна только при уплате 6 000 гривен"

Правоохранители задокументировали сотрудницу автошколы на вымогательстве денег со слушательницы. Лишь на третьей попытке сдачи экзамена, после предоставления ученицей указанной суммы, ей согласовали положительный результат.

33-летнюю администратора заведения задержали оперативники внутренней безопасности Нацполиции и следователи отдела полиции №2 Запорожского районного управления полиции. Во время санкционированных обысков изъяты мобильные телефоны, "черновые" записи, служебная документация, банковские карты и 21 комплект документов с анкетами слушателей автошколы, к которым были прикреплены деньги.

Следователи полиции готовят сообщение о подозрении. Продолжаются дальнейшие следственные действия с целью установления других участников преступного сговора, в том числе и среди сотрудников сервисных центров, и привлечения их к ответственности.

Напомним, что в начале октября на Киевщине полицейский по данным Государственного бюро расследований за деньги отпустил подозреваемого