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21 октября 2021, 08:29 28

В Украине начали действовать ограничения на проезд в межобластном транспорте

21 октября 2021, 08:29 28
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Фото: из открытых источников
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Начиная с четверга, 21 октября, в Украине введены в действие новые правила для проезда в межобластном транспорте - автобусах, поездах и самолетах

Как передает RegioNews, об этом напомнили в пресс-службе "Укрзализныци".

С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19. Для безопасной поездки при посадке в поезд нужно иметь или ПЦР-тест или экспресс-тест, или документ о вакцинации”, - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что угрозы и уговоры на работников "Укрзализныци" не подействуют - из-за них только вызовут полицию. В то же время, если пассажиры сделали хотя бы одну прививку от COVID-19, правила путешествия для них не изменятся.

Данные правила пассажирских перевозок усиленно для регионов, в которых установлен "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень карантина.

Таким образом, с 21 октября, межрегиональные перевозки будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;
  • международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины или двумя дозами вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях;
  • отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного портал электронных услуг "Дії";
  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Соблюдение новых правил карантина будет контролировать, в частности полиция. Как сообщали в полиции, правоохранители имеют право проводить выборочные проверки наличия у пассажиров и водителей COVID-документов. При этом, в случае их отсутствия, пассажиров не будут высаживать из транспорта, а на перевозчика будет составлен админпротокол.

Ранее сообщалось, что Кабмин ограничил пользование транспортом для невакцинированных от COVID-19. При этом ограничения перевозки невакцинированных пассажиров не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Также в Министерство здравоохранения рассказали, какие документы нужны для соблюдения новых правил межрегиональных перевозок.

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