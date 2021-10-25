Ответственность за поездку без COVID-сертификата возлагается на пассажира - изменения в постановление КМУ

Фото из открытых источников

Правительство приняло изменения относительно межрегиональных перевозок автомобильным транспортом во время карантина - за поездку без COVID-сертификата будут наказывать и пассажиров

Об этом сообщили в Минздраве, передает RegioNews.

Ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, за исключением легковых автомобилей, возлагается на пассажиров, - сообщили в Минздраве, ссылаясь на изменения в правительственное постановление №1236 от 20 октября.

Как отметили в Минздраве, изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Касаются правила как регулярных, так нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

В то же время, перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

Во время перевозок в железнодорожном и автотранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик, - добавили при этом в Минздраве.

Как и раньше, норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививке или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.

Как сообщалось, 21 октября из-за новых правил межобластных перевозок на маршруты не вышли 40% автоперевозчиков.

Напомним, в Украине начали действовать ограничения на проезд в межобластном транспорте.