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27 октября 2021, 10:58 293

С 30 октября семь областей переходят в "красную" зону карантина

27 октября 2021, 10:58 293
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Фото из открытых источников
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С 30 октября до красной зоны эпидопасности переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в Фейсбуке, пишет RegioNews.

"По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля провел заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ключевое решение: с 30 октября до красной зоны эпидопасности переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области", - написал Чернышов.

Он добавил, что эпидемическая ситуация в Украине сложная и количество госпитализаций растет.

"Но статистика четко демонстрирует и то, что от тяжелого течения болезни спасает вакцинация. Приоритеты в борьбе с пандемией COVID-19 неизменны - усиление противоэпидемических мер, увеличение количества тестирований и наращивание темпов вакцинации", - добавил Чернышов.

Напомним, по состоянию на 27 октября в Украине в "красной" зоне карантина находятся восемь областей.

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