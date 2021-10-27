Киев в ближайшие дни может перейти в "красную" зону - КГГА

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В Киевской городской государственной администрации ожидают, что столица в ближайшие дни по показателям достигнет уровня "красной" зоны, после чего Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям усилит карантин в городе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий заместителя председателя КГГА Николая Поворозника Украинской правде

"Мне сложно говорить, когда примет решение (о введении в Киеве "красного" уровня епіднебезпеки – ред.) непосредственно Госкомиссия, но по показателям – если не произойдет чуда – мы будем подпадать под "красную" зону буквально с пятницы-субботы". заметил чиновник

Он добавил, что офлайн обучение в школах с понедельника "точно не возобновится".

Решение о том, в школах продлят каникулы или возобновят обучение в дистанционном режиме, озвучат в четверг.

Сейчас, по словам чиновника, городские власти ведут консультации с министерствами образования и здравоохранения и ищут варианты продолжения работы школы.

Поворозник также напомнил, что городская комиссия ТЭБ и ЧС еще на прошлой неделе определила, какие ограничения введут в столице в случае перехода города в "красную" зону.

Он добавил, что" все к ним так или иначе готовятся", – в частности, это видно по уровню вакцинации, который растет практически ежедневно.

Согласно данным Минздрава, в столице уже 3 суток подряд превышен показатель уровня госпитализации больных на коронавирус, кроме того, уже 2 суток является превышение уровня загруженности коек с кислородом.

Ожидается, что решение о переводе столицы в "красную" зону будет принято уже 29 октября. Соответственно, карантин будет усилен с 1 ноября.

Напомним, что с 30 октября более половины областей Украины будет находиться в "красной" зоне