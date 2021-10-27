В Запорожье водителя автобуса оштрафовали из-за "лишних" пассажиров

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В Запорожье водителя автобуса "Эталон" наказали штрафом в 17 тысяч гривен за превышение количества пассажиров

Как пишет RegioNews со ссылкой на реестр судебных решений нарушение было зафиксировано 21 августа. Полицейские остановили для проверки автобус "Запорожье – Днепр". В салоне, вопреки требованиям карантина, количество пассажиров превышало количество мест для сидения – 45 вместо разрешенных 30.

На водителя полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины по административным правонарушениям.

Во время судебного заседания водитель признал свою вину в нарушении норм карантина и просил не наказывать строго.

Исследовав материалы дела, суд назначил нарушителю штраф в 17 тысяч гривен. Также он должен оплатить 454 гривни судебного сбора.

Напомним, что Запорожская и Днепропетровская область находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Соответственно пассажирские перевозки автобусами возможны только в пределах количества мест для сидения.