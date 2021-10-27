Более 22 тысяч новых COVID-больных и почти 700 смертей: Минздрав опубликовал данные за сутки
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а 692 пациентов умерли. Среди новых заболевших - 1 532 детей
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 5 925 человек. Выздоровели 11 593 человека, летальных исходов - 692.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и Киеве (1416).
За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 825 733 человек, из них поправились 2 401 705 человек, умерли 65 628 человек.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от COVID-19.
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