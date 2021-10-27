В Сумах разоблачили врача, торговавшего сертификатами о COVID-вакцинации

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Правоохранители разоблачили семейного врача и его сообщника в Сумах, которые "продавали" международные сертификаты о вакцинации COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

Так, по данным следствия, один из местных жителей через мессенджер подыскивал желающих получить свидетельство без обязательной прививки.

"Данные таких лиц, после перерасчета ими средств на банковскую карточку, мужчина передавал медработнице, которая вносила их в информационную систему Национальной службы здоровья Украины. Поэтому сведения о вакцинации от COVID-19 появлялись в мобильном приложении "Дія", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за одно такое свидетельство платили в среднем 3 тысячи гривен.

Во время санкционированных обысков по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли компьютерную технику, наличные и медицинские документы.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители разоблачили врача и трех медсестер лаборатории, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты без сдачи анализов.