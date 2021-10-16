10:26  16 октября
В Украине зафиксировано почти 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
12:43  16 октября
В "оранжевой" зоне карантина в Украине 15 областей
10:09  16 октября
Сутки в ООС: 8 нарушений "тишины", один украинский боец ранен
UA | RU
UA | RU
16 октября 2021, 14:35 15

В Украине процент детей среди больных коронавирусом не увеличился - Ляшко

16 октября 2021, 14:35 15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине процент детей среди больных коронавирусом не увеличился. По сравнению с прошлой волной, этот показатель имеет такие же значения

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, передает RegioNews.

Сейчас у нас по количеству кажется, будто происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, и в статистику попадают дети. И в школах мы видим, что дети болеют. Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас - диапазон 7-10%, - рассказал Ляшко.

Министр пояснил, что сейчас по COVID-заболеваемости среди несовершеннолетних наблюдается такая же тенденция, что и весной этого года.

То есть существенного сдвига заболеваемости именно в детский возраст, от 0 до 18-ти, в Украине не зарегистрировано, - добавил Ляшко.

Как сообщалось, осенние каникулы для школьников могут продлить до 4 недель из-за пандемии коронавируса.

Кроме этого, известно, что в Украине могут разрешить вакцинацию от COVID-19 детей от 12 лет.

Минздрав COVID-19 дети Виктор Ляшко заболеваемость

Стал известен механизм выдачи справки о невозможности вакцинироваться от COVID-19 учителям
16 октября 2021, 13:37
В "оранжевой" зоне карантина в Украине 15 областей
16 октября 2021, 12:43
Школьники Днепра уходят на каникулы на неделю раньше из-за "красной зоны"
16 октября 2021, 11:38
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram