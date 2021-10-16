В Украине процент детей среди больных коронавирусом не увеличился - Ляшко

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В Украине процент детей среди больных коронавирусом не увеличился. По сравнению с прошлой волной, этот показатель имеет такие же значения

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, передает RegioNews.

Сейчас у нас по количеству кажется, будто происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, и в статистику попадают дети. И в школах мы видим, что дети болеют. Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас - диапазон 7-10%, - рассказал Ляшко.

Министр пояснил, что сейчас по COVID-заболеваемости среди несовершеннолетних наблюдается такая же тенденция, что и весной этого года.

То есть существенного сдвига заболеваемости именно в детский возраст, от 0 до 18-ти, в Украине не зарегистрировано, - добавил Ляшко.

Как сообщалось, осенние каникулы для школьников могут продлить до 4 недель из-за пандемии коронавируса.

Кроме этого, известно, что в Украине могут разрешить вакцинацию от COVID-19 детей от 12 лет.