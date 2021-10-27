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В Киеве за сутки умерли 54 человека, среди них годовалый мальчик - Кличко
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27 октября 2021, 13:02 521

В Киеве за сутки умерли 54 человека, среди них годовалый мальчик - Кличко

27 октября 2021, 13:02 521
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Фото: из открытых источников
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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1416 случаев коронавирусной болезни COVID-19, а 560 человек были госпитализированы. Умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Количество больных, нуждающихся в госпитализации, растет. Подавляющее большинство из них - в тяжелом состоянии. Ежедневно в больницы принимают более 40 карет скорой помощи", - рассказал он.

По его словам, врачи, которые работают в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Потому что, от такого количества больных медики работают уже на пределе своих возможностей, пояснил мэр.

Всего в больницах столицы подготовлены почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом и продолжают готовить дополнительные кровати.

Из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. И с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватить", - добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и Киеве (1416).

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