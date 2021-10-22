16:55  22 октября
Аваков заболел коронавирусом и самоизолировался
11:18  22 октября
"Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице
17:49  22 октября
Оккупанты на Донбассе ранили двух наших бойцов
UA | RU
UA | RU
22 октября 2021, 17:58 3

Киевлян предупредили об отмене рейсов трех городских электричек

22 октября 2021, 17:58 3
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве 23 октября отменят рейсы трех городских электричек

Как сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса", это связано с техническими причинами, пишет RegioNews.

Так, 23 октября отменяются следующие электрички:

  • 7304 (Киев - Волынский - Дарница);
  • 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);
  • 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).

Решение об отмене рейсов принято по техническим причинам. О возобновлении движения электричек в "Киевпастрансе" пообещали сообщить отдельно.

Организация извинилась перед пассажирами за временные трудности.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале электричка переехала мужчину.

Киев рейсы электричка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua