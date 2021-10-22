Киевлян предупредили об отмене рейсов трех городских электричек
В Киеве 23 октября отменят рейсы трех городских электричек
Как сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса", это связано с техническими причинами, пишет RegioNews.
Так, 23 октября отменяются следующие электрички:
- 7304 (Киев - Волынский - Дарница);
- 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);
- 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).
Решение об отмене рейсов принято по техническим причинам. О возобновлении движения электричек в "Киевпастрансе" пообещали сообщить отдельно.
Организация извинилась перед пассажирами за временные трудности.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале электричка переехала мужчину.
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