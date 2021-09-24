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24 сентября 2021, 10:32 2

У "общественного активиста" со Львовщины нашли тайник со взрывчаткой и гранатами

24 сентября 2021, 10:32 2
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Фото: СБУ
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Во Львовской области правоохранители нашли скрытый арсенал с боевыми средствами поражения в доме местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Тайник был обустроен в придомовой постройке частного домовладения.

Из схрона изъято почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства", - говорится в сообщении.

Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:

  • 3 гранаты РГ-42 и Ф-1 и шумовые гранаты,
  • электродетонаторы и более 100 патронов калибра 5,45 мм.

По материалам СБУ продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Устанавливаются источники поступления средств поражения.

Напомним, 16 сентября на Закарпатье обнаружили схрон с боеприпасами.

14 сентября на Ровенщине правоохранители нашли арсенал оружия вблизи границы с Беларусью.

СБУ активисты Граната Львовская область схрон

 
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