У "общественного активиста" со Львовщины нашли тайник со взрывчаткой и гранатами
Во Львовской области правоохранители нашли скрытый арсенал с боевыми средствами поражения в доме местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Тайник был обустроен в придомовой постройке частного домовладения.
Из схрона изъято почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства", - говорится в сообщении.
Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:
- 3 гранаты РГ-42 и Ф-1 и шумовые гранаты,
- электродетонаторы и более 100 патронов калибра 5,45 мм.
По материалам СБУ продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
Устанавливаются источники поступления средств поражения.
Напомним, 16 сентября на Закарпатье обнаружили схрон с боеприпасами.
14 сентября на Ровенщине правоохранители нашли арсенал оружия вблизи границы с Беларусью.