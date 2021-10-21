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21 октября 2021, 12:11 23

В Винницкой области задержали агента ФСБ, который прошел спецподготовку на Донбассе

21 октября 2021, 12:11 23
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Фото: из открытых источников
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В Винницкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который прошел обучение у террористов на временно оккупированном Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным оперативников, мужчина прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганщины под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий".

По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Ранее сообщалось, что контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", который планировал попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

война разведка военная техника госизмена СБУ

 
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