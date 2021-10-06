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06 октября 2021, 16:24 77

В Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка: его родители - антивакцинаторы

06 октября 2021, 16:24 77
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Фото: Рixabay
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В Украине зафиксировали и подтвердили случай полиомиелита у маленького ребенка

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, родители сознательно отказывались от вакцинации из религиозных убеждений, пишет RegioNews

Отмечается, что случай паралича был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).

"Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что первые симптомы у ребенка проявились 1 сентября, уже 3 сентября он попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей.

Известно, что полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Вирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду. В группе риска - дети до пяти лет, поэтому прививки детям делают сразу после рождения.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине женщина за отравления консервой попала в больницу с ботулизмом.

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