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25 октября 2021, 15:29 47

В Украине за все время пандемии COVID-19 умерло 42 ребенка - Минздрав

25 октября 2021, 15:29 47
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Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения сообщили, что от коронавирусной болезни за все время пандемии умерло 42 несовершеннолетних украинцев

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

За время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 152 790 ребенка. Унесла болезнь жизни 42 несовершеннолетних украинцев", - говорится в сообщении.

Сейчас на COVID-19 болеют - более 29 тысяч детей. Из них на стационарном лечении находится 760 больных и 340 детей с подозрением на COVID-19.

Занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, составляет 22%.

Ранее сообщалось, что в Житомире на базе детской городской больницы развернули отделение для приема больных COVID-19 детей.

дети болезнь госпитализация смерть пандемия Минздрав

 
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