В Украине за все время пандемии COVID-19 умерло 42 ребенка - Минздрав
В Министерстве здравоохранения сообщили, что от коронавирусной болезни за все время пандемии умерло 42 несовершеннолетних украинцев
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе министерства.
За время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 152 790 ребенка. Унесла болезнь жизни 42 несовершеннолетних украинцев", - говорится в сообщении.
Сейчас на COVID-19 болеют - более 29 тысяч детей. Из них на стационарном лечении находится 760 больных и 340 детей с подозрением на COVID-19.
Занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, составляет 22%.
Ранее сообщалось, что в Житомире на базе детской городской больницы развернули отделение для приема больных COVID-19 детей.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"