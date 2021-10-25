Во Львове оштрафовали директора гимназии из-за невакцинированных сотрудников

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Галицкий районный суд Львова оштрафовал директора гимназии на 34 тысячи гривен за работу без вакцинации 80% сотрудников

Об этом говорится в постановлении Галицкого суда, передает RegioNews.

Так, виновным признали директора частного общеобразовательного учреждения школы-гимназии святой Софии, которая расположена на улице Вечевой, 2. Руководительницу школы признали виновной в нарушении карантинных требований, поскольку учебный процесс происходил без обязательной вакцинации 80% работников.

Кроме 34 тысяч штрафа директор также должна оплатить 454 гривны судебного сбора. Решение может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение десяти дней со дня постановления.

Напомним, Минздрав требует отстранить руководителей 15 больниц, врачи которых, возможно, подделывали документы о вакцинации.

Также 1 октября в Украине были вынесены первые приговоры за пользование поддельными COVID-сертификатами.