Эксперимент с вакцинацией в Моршине: в городе нет ни одного госпитализированного с COVID

Фото: из открытых источников

На Львовщине в курортном городке Моршин, где в рамках COVID-эксперимента массово вакцинировали жителей для достижения коллективного иммунитета от болезни, сейчас ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации

Об этом в комментарии"Укринформу" сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, передает RegioNews.

По состоянию на 26 октября в Моршине вакцинировано первой дозой 75%, а двумя - 74% взрослого населения города.

"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые выявляют за сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября – ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением Delta-штамма имеем такую тенденцию", - отметил Ильницкий.

По его словам, за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Люди болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции. По сравнению с предыдущей волной коронавируса, которая была в марте, в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

По требованиям, которые есть в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически-пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Моршине хотят вакцинировать все население от COVID-19. В городе проведут пилотный проект по достижению коллективного иммунитета от болезни.