В Одесской области произошел взрыв в жилом доме
В Одесской области ночью 13 октября в результате вспышки газовоздушной смеси взорвался жилой дом
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.
Как стало известно, происшествие случилось около 02:20 в поселке Большая Михайловка. Там произошел взрыв в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома. По данным спасателей, загорелась газовоздушная смесь.
По предварительной информации, взрыв произошел из-за неправильного использования газового оборудования.
"В результате происшествия получили термические ожоги хозяйка квартиры и сожитель. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу в состоянии средней тяжести. В результате взрыва разрушена межкомнатная перегородка в квартире, повреждена межквартирная стена, двери и окна. Разрушений несущих строительных конструкций не обнаружено", - рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, недавно в Полтавской области в селе Хоружевка произошел взрыв в доме. В результате происшествия пострадавшая женщина.