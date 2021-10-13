11:22  13 октября
В Киеве COVID-больницы заполнены почти на 50% - Кличко
13:01  13 октября
В Минздраве заявили о полицейских рейдах по магазинах: будут проверять соблюдение карантина
08:06  13 октября
Сутки в ООС: боевики на Донбассе дважды били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
13 октября 2021, 11:33 168

В Одесской области произошел взрыв в жилом доме

13 октября 2021, 11:33 168
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одесской области ночью 13 октября в результате вспышки газовоздушной смеси взорвался жилой дом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.

Как стало известно, происшествие случилось около 02:20 в поселке Большая Михайловка. Там произошел взрыв в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома. По данным спасателей, загорелась газовоздушная смесь.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за неправильного использования газового оборудования.

"В результате происшествия получили термические ожоги хозяйка квартиры и сожитель. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу в состоянии средней тяжести. В результате взрыва разрушена межкомнатная перегородка в квартире, повреждена межквартирная стена, двери и окна. Разрушений несущих строительных конструкций не обнаружено", - рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, недавно в Полтавской области в селе Хоружевка произошел взрыв в доме. В результате происшествия пострадавшая женщина.

взрыв Дом Одесская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua