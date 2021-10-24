В Харькове подожгли Lexus: автомобиль может принадлежать топ-чиновнику прокуратуры

Фото: ГСЧС

В ночь на 24 октября в Слободском районе Харькова сгорел легковой автомобиль, который может принадлежать одному из высокопоставленных должностных лиц Генеральной инспекции Генпрокуратуры

Как передает RegioNews, о пожаре сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

24 октября в 01:44 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, произошедшего во дворе девятиэтажного жилого дома на ул. Ньютона, 104 в Харькове. Горела легковушка Lexus ЕЅ 350", - сообщают спасатели.

По данным ГСЧС, причиной пожара является "занос открытого источника зажигания извне", то есть поджог. Огонь уничтожил всю переднюю часть автомобиля и повредил заднюю часть припаркованного вблизи легковушки Skoda.

В то же время издание Police Control Ukraine сообщает, что данный автомобиль принадлежит родственникам бывшего сотрудника областного управления СБУ, а ныне заместителя главы Генеральной инспекции Генпрокуратуры Дмитрия Калюжного.

В своей налоговой декларации мужчина указал право управления автомобилем Lexus ES 350 2011 года выпуска, владелец которого - Александр Калюжный.

Напомним, ранее в Харькове ночью 15 сентября на автостоянке сгорели шесть автомобилей.