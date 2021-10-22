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22 октября 2021, 08:53 182

На Харьковщине горел частный дом: есть погибшие

22 октября 2021, 08:53 182
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из открытых источников
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На Харьковщине в селе Красное в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли 3 человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

"22 октября в 1 час 03 мин. в с. Красное Лозовского района в частном жилом доме возник пожар в результате которого погибли 3 человека. В 6 ч. 58 мин пожар ликвидирован на площади 80 м2", - говорится в сообщении.

К тушению привлекалось 10 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

Напомним, что недавно в Киеве через пожар в многоэтажке в Святошинском районе погибли два человека

пожар ГСЧС Дом погибшие

 
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