На Запорожье от взрыва водонагревателя серьезно пострадала женщина

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Жительница города Степногорск Запорожской области получила многочисленные травмы и попала в больницу из-за взрыва водонагревателя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 18 октября в доме жительницы Степногорска взорвался водонагреватель. По каким причинам произошел взрыв и что привело к неисправности прибора - пока не сообщается.

Известно, что 68-летняя женщина серьезно пострадала. На место инцидента вызвали врачей скорой помощи. У женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, рану правой височной области головы и закрытую травму правого плеча. Вероятно, при взрыве прибор разорвало на куски, а металлические обломки попали в пострадавшую.

Сейчас женщину госпитализировали. В каком она состоянии и долго ли пострадавшей придется пробыть в больнице - не известно.

Напомним, недавно в Одесской области произошел взрыв в жилом доме.