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26 октября 2021, 15:26 8

На Днепропетровщине задержали председателя сельского совета за вымогательство взятки

26 октября 2021, 15:26 8
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Фото: из открытых источников
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В Днепропетровской области правоохранители задержали председателя одного из сельских советов в Павлоградском районе на взяточничестве

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.

Чиновник требовал с предпринимателя 100 тысяч гривен за не препятствование ему в ведении хозяйственной деятельности. Также за указанную сумму обещал посодействовать в выделении и узаконивании земельного участка, расположенного на территории сельского совета", - рассказали правоохранители.

Правоохранители задержали 44-летнего мужчину во время получения первой части неправомерного вознаграждения в сумме 43 тыс. гривен.

В служебном кабинете и по месту жительства чиновника провели обыски. У фигуранта изъяли документы, подтверждающие его преступную деятельность.

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Ему уже избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали старшего инструктора одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки области на получении взятки в размере 600 долларов.

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