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22 октября 2021, 14:41 84

В Киеве задержали двух сотрудников ГБР на взяточничестве

22 октября 2021, 14:41 84
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Фото: из открытых источников
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В Киеве правоохранители разоблачили двух сотрудников Государственного бюро расследований "на горячем" во время получения денег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации оперативников, указанные служащие ГБР системно лоббировали интересы застройщиков и "помогали" бизнесменам вести предпринимательскую деятельность.

Они маскировали свои действия под выполнение служебных обязанностей, связанных с разоблачением коррумпированных правоохранителей и госслужащих. При этом давили на других правоохранителей и должностных лиц с просьбой "закрыть глаза" на нарушение своих "клиентов", - рассказали в пресс-центре.

Сейчас им сообщено о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 369-2 (злоупотребление влиянием)и ст. 370 (провокация подкупа).

Напомним, 7 октября на взятке был задержан чиновник КГГА. СБУ разоблачила на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации.

ГБР взятка СБУ правоохранители предприниматели

 
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