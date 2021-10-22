В Киеве задержали двух сотрудников ГБР на взяточничестве
В Киеве правоохранители разоблачили двух сотрудников Государственного бюро расследований "на горячем" во время получения денег
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации оперативников, указанные служащие ГБР системно лоббировали интересы застройщиков и "помогали" бизнесменам вести предпринимательскую деятельность.
Они маскировали свои действия под выполнение служебных обязанностей, связанных с разоблачением коррумпированных правоохранителей и госслужащих. При этом давили на других правоохранителей и должностных лиц с просьбой "закрыть глаза" на нарушение своих "клиентов", - рассказали в пресс-центре.
Сейчас им сообщено о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 369-2 (злоупотребление влиянием)и ст. 370 (провокация подкупа).
Напомним, 7 октября на взятке был задержан чиновник КГГА. СБУ разоблачила на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации.