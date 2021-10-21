На Донетчине члена территориальной избирательной комиссии задержали на взятке

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Установлено, что 55-летний член территориальной избирательной комиссии выявил недостатки в документах по регистрации одного из кандидатов в депутаты.

Мужчина выдвинул требование о предоставлении ему взятки за не создание препятствий в участии депутатов на местных выборах", - рассказали правоохранители.

Член избирательной комиссии был задержан сразу после получения им 1500 долларов.

Детективы следственного управления областного главка объявили подозрение мужчине, который требовал и получил неправомерную выгоду за предоставление возможности одной из политических партий принять участие в местных выборах. Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Киевщине полицейский за взятку отпустил гражданина, находившийся в розыске.