На Донетчине члена территориальной избирательной комиссии задержали на взятке
В Донецкой области правоохранители разоблачили противоправную деятельность члена Святогорской городской территориальной избирательной комиссии
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.
Установлено, что 55-летний член территориальной избирательной комиссии выявил недостатки в документах по регистрации одного из кандидатов в депутаты.
Мужчина выдвинул требование о предоставлении ему взятки за не создание препятствий в участии депутатов на местных выборах", - рассказали правоохранители.
Член избирательной комиссии был задержан сразу после получения им 1500 долларов.
Детективы следственного управления областного главка объявили подозрение мужчине, который требовал и получил неправомерную выгоду за предоставление возможности одной из политических партий принять участие в местных выборах. Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что на Киевщине полицейский за взятку отпустил гражданина, находившийся в розыске.