В Офисе президента ставят Полтавщину в пример по темпам вакцинации от COVID-19

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Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время посещения вместе с главой Полтавской облгосадминистрации Олегом Синєгубовим центра массовой вакцинации в Полтаве, сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Офиса президента Украины.

"Хотелось бы ставить в пример именно Полтавщину, ведь она уже несколько месяцев лидирует по темпам вакцинации в Украине среди областей. Это помогает Полтавщине оставаться в "желтой" зоне. Еще не поздно действовать так и в других регионах", – отметил заместитель руководителя офиса главы государства после осмотра центра вакцинации.

По словам Кирилла Тимошенко, более половины населения Полтавской области вакцинированы по крайней мере одной дозой препарата против COVID-19. "Поэтому в области не такие высокие темпы заболеваемости, как в некоторых других регионах, которые уже попадают в "красную" зону. Надеюсь, что этот пример даст понимание нашему населению, что надо вакцинироваться", – сказал он.

Председатель Полтавской ОГА в свою очередь отметил, что этот центр вакцинации является первым и крупнейшим в области. Он сообщил, что за последние сутки были проведены рекордные 10 тысяч прививок. Всего в области открыто 13 центров массовой вакцинации, работают 69 мобильных бригад для прививок организованных коллективов, также в регионе функционируют 113 пунктов прививки. "У нас есть аналитика, что в тех районах, где наибольшее количество людей прошло прививки, есть наименьшее количество выявления больных", – подчеркнул Олег Синегубов.

Главный санитарный врач Игорь Кузин в свою очередь отметил эффективную организацию работы центра массовой вакцинации населения в Полтаве, которая позволяет делать большое количество прививок в течение дня. Он также отметил, что на Полтавщине реализуется довольно успешный пилотный проект по вакцинации сельского населения.

"Местная власть при поддержке Офиса Президента эффективно реализует задачи, связанные с противодействием коронавірусній болезни. И проведена на Полтавщине работа и цифры по охвату вакцинацией является примером", – подчеркнул он.

Напомним, массовая вакцинация от коронавирусной болезни началось в Полтавской области еще 5 июня. С 7 сентября в Полтаве на базе клиники"Мой врач" заработал новый центр вакцинации от коронавируса.