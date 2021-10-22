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22 октября 2021, 16:57 168

Во Львове начали закрывать магазины из-за нарушения карантина

22 октября 2021, 16:57 168
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Фото из открытых источников
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Во Львове из-за несоблюдения карантинных ограничений закрыли четыре магазина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Чтобы эти заведения возобновили свою хозяйственную деятельность, необходимо получить обращение от них об исправлении ситуации, и тогда комиссия рассмотрит это решение повторно. Чтобы исправить ситуацию, заведение может потратить час времени, а может и неделю – это не зависит от городской комиссии, а от самого заведения", - отметили в горсовете.

Кроме этого, предупреждение выдали четырем рынкам, которые могут закрыть из-за нарушений.

"Им предоставляется предупреждение, а при условии фиксации еще одного предупреждения, на комиссию будет выноситься решение о приостановлении хозяйственной деятельности на этих рынках до момента исправления замечаний", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовщина уже 25 октября может перейти в "красную" зону карантина.

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