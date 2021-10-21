СБУ подозревает чиновников Киевской муниципальной охраны в масштабной коррупции

Фото СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В течение 2019 – 2020 годов действия чиновников нанесли городскому бюджету Киева урон на 4,6 млн грн.

По данным следствия, схему хищения бюджетных средств организовал бывший директор коммунального предприятия, а также его правопреемник, нынешний исполняющий обязанности директора. "Нажиться" решили на закупке спецодежды для сотрудников, задействованных в охране коммунального имущества города Киева и охране общественного порядка.

В течение 2019 – 2020 годов чиновники заключили 10 договоров с одним из столичных коммерческих предприятий на поставку спецодежды на общую сумму 15 млн грн. По результатам комплексной товароведческой и экономической экспертиз установлено, что дельцы втрое завысили стоимость и объемы товаров, - говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что во время обысков в офисе коммерческого предприятия-поставщика спецодежды правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает противоправную схему.

Таким образом, общие убытки от "деятельности" злоумышленников составляют 4,6 млн грн.

Сейчас двум должностным лицам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия объявлено о подозрении по ч. 3, ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 4 октября в ГБР рассказали, сколько бюджет Киева может терять из-за коррупции.

А уже 7 октября на взятке задержали чиновника КГГА.