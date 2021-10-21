СБУ подозревает чиновников Киевской муниципальной охраны в масштабной коррупции
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность в столичном коммунальном предприятии "Муниципальная охрана"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
В течение 2019 – 2020 годов действия чиновников нанесли городскому бюджету Киева урон на 4,6 млн грн.
По данным следствия, схему хищения бюджетных средств организовал бывший директор коммунального предприятия, а также его правопреемник, нынешний исполняющий обязанности директора. "Нажиться" решили на закупке спецодежды для сотрудников, задействованных в охране коммунального имущества города Киева и охране общественного порядка.
В течение 2019 – 2020 годов чиновники заключили 10 договоров с одним из столичных коммерческих предприятий на поставку спецодежды на общую сумму 15 млн грн.
По результатам комплексной товароведческой и экономической экспертиз установлено, что дельцы втрое завысили стоимость и объемы товаров, - говорится в сообщении.
Правоохранители добавляют, что во время обысков в офисе коммерческого предприятия-поставщика спецодежды правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает противоправную схему.
Таким образом, общие убытки от "деятельности" злоумышленников составляют 4,6 млн грн.
Сейчас двум должностным лицам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия объявлено о подозрении по ч. 3, ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, 4 октября в ГБР рассказали, сколько бюджет Киева может терять из-за коррупции.