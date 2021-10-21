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21 октября 2021, 11:09 60

На Луганщине задержали боевика "ЛНР": убегал от главарей за украинской пенсией

21 октября 2021, 11:09 60
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Фото: из открытых источников
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Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", который планировал попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает RegioNews.

По информации СБУ, в ряды боевиков мужчина присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемый "4 отдельной мотострелковой бригады ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

Впоследствии он покинул группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно СБУ разоблачила боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ООС. Участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" был задержан военнослужащими ООС при попытке скрытно пересечь линию разграничения.

война военная техника боевики пенсия Луганская область

 
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