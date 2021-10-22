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22 октября 2021, 13:41 45

Львовщина уже 25 октября может перейти в "красную" зону карантина

22 октября 2021, 13:41 45
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Фото: из открытых источников
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Львовская область уже 25 октября может перейти в "красную" зону карантина из-за значительного увеличения количества COVID-больных и высокой загруженности больничных коек с кислородом для пациентов с COVID

Об этом заявил региональный координатор по вопросам вакцинации от коронавируса во Львовской области Олег Когут, передает RegioNews со ссылкой на "Львовский портал".

Мы имеем превышение по количеству больных и загруженности коек с кислородом. И скорее всего при таких показателях мы можем перейти в "красную" зону уже с понедельника (ред. - 25 октября)", - пояснил Когут.

По его словам, рекордно большое число новых больных свидетельствует о том, что Львовская область уже на пике заболеваемости COVID.

Напомним, что во Львове с 18 октября усилен карантин. Все школьники уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного образования и досуга.

В городе будет запрещено проводить массовые мероприятия, кроме тех, где организаторы и участники будут иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

коронавирус карантин госпитализация красная зона Львовская область

 
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