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01 сентября 2021, 09:29 249

Мэр Николаева Сенкевич получил ученую степень в университете кораблестроения

01 сентября 2021, 09:29 249
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Фото: svidok.info
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Городской глава Николаева Александр Сенкевич защитил диссертацию и получил диплом кандидата экономических наук в Национальном университете кораблестроения им. адмирала Макарова

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание СВІДОК.info.

Отмечается, что диплом мэру вручил лично ректор университета Евгений Трушляков во время торжественного поздравления новых студентов НУК.

Для меня высшее образование - это доказательство того, что человек в своей жизни может что-то начать и закончить", - отметил мэр.

По информации, на официальном сайте городского совета, данную степень мэр получил еще в 2020 году. Тема кандидатской работы и информация о ее защите - отсутствует.

Ранее сообщалось, что 26 апреля нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Во время защиты неизвестные лица не пропускали в помещение часть журналистов.

Позже экс-сотрудник Минздрава сжег свой диплом из-за диссертации нардепа Кивы. По его мнению, защита Ильей Кивой диплома дискредитировала научное звание.

Также во Львове требуют от власти отменить присуждение ученой степени Киве.

Николаев образование ученые Александр Сенкевич диссертация

 
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