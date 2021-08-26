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26 августа 2021, 14:39 56

Студенты, которых поймали на плагиате, могут потерять диплом - решение правительства

26 августа 2021, 14:39 56
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров утвердил порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации, что, в частности, предусматривает признание диплома о высшем образовании недействительным в связи с выявленным плагиатом в работе

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Порядок определяет процедуру в случае выявления фактов нарушения академической добропорядочности (плагиат и т. п). Действие Порядка распространяется на решение о присуждении таких степеней высшего образования – "младший бакалавр", "бакалавр", "магистр".

"В случае отмены решения о присуждении о присуждении степени высшего образования, соответствующий документ о высшем образовании становится недействительным", - отмечается в документе.

Кабмин порядок диплом вуз

 
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