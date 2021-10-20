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20 октября 2021, 15:29 97

Киев находится на пороге "красной" зоны - Кличко

20 октября 2021, 15:29 97
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Фото: из открытых источников
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Мэр столицы Виталий Кличко заявил о стремительном приближении Киева к "красной" зоне карантина из-за увеличения количества COVID-больных

Об этом мэр сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге "красной" зоны", - рассказал он.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали более 1 тысячи случаев COVID-19 и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них - в тяжелом состоянии.

98% госпитализированных в больницы - не привиты. И умирают, преимущественно, не вакцинированные пациенты", - отметил мэр.

Напомним, 19 октября в Украине выявили 18 912 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных обнаружили в Одесской и Харьковской областях.

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