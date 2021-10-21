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21 октября 2021, 14:06 348

В Киеве полиция заблокировала выезд с автовокзала

21 октября 2021, 14:06 348
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из открытых источников
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В столице в четверг, 21 октября, на автостанции "Киев" сотрудники полиции начали проверять наличие сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов у пассажиров автобусов дальнего следования

Как пишет RegioNews со ссылкой на OBOZREVATEL в случае отсутствия необходимых бумаг у людей, такие машины не выпускают на рейс.

"Полицейские останавливают автобусы, которые совершают поездки в другие области и проверяют наличие ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации у пассажиров. При этом у каждого пятого человека этих документов нет. То есть, машины, в которых едут пассажиры без нужных документов, не пускают, пока нарушители карантина не выйдут из салона автотранспорта", – отмечает издание.

Оказалось, что каждый пятый пассажир ехал без нужных документов.

Выезд с территории станции был заблокирован сотрудниками полка спецназначения полиции Киева.

Отметим, что большинство пассажиров негативно отреагировали на ужесточение карантинных ограничений. При этом один из них заявил правоохранителям, что он здоров и ему документы не нужны.

Пока пассажиры без документов не покинут автобус его не выпускают.

Напомним, в столице в четверг, 21 октября, на Центральном железнодорожном вокзале начал работать пункт вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19. Пассажиров, не имеющих справок о вакцинации или отрицательного теста, не пускают в поезда.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 22 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может ввести "красную зону" в столице. В случае принятия такого решения согласно постановлению Кабмина карантин будет усилен с 25 октября.

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