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21 октября 2021, 11:58 105

На Тернопольщине усилили карантин

21 октября 2021, 11:58 105
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Фото из открытых источников
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В Тернопольской области с сегодняшнего дня, 21 октября, начинают действовать новые карантинные ограничения

Об этом сообщили во время внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС в Тернопольской облгосадминистрации, пишет RegioNews.

"С 00:00 21 октября начнут действовать новые карантинные ограничения", - говорится в сообщении.

Так, в регионе будут работать только те общественные учреждения и рынки, в которых работники и посетители будут иметь 100% вакцинацию, или ПЦР-тест, или справку о перенесенной болезни. Такие же правила касаются и межрегиональных перевозок.

По словам директора департамента здравоохранения ТОДА Ольги Ярмоленко, на Тернопольщине усиливают карантин из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом и летальных исходов от COVID-19.

Соблюдение карантинных требований будут проверять мобильные группы, в состав которых войдут представители полиции, Госпродпотребслужбы, ГУ "Тернопольский ОЦКПХ МЗ Украины" и работники органов местного самоуправления.

Напомним, в начале октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Тернополь возобновил покупку аппаратов ИВЛ.

коронавирус карантин Тернополь Тернопольская область

 
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