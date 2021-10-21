На Тернопольщине усилили карантин

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Об этом сообщили во время внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС в Тернопольской облгосадминистрации, пишет RegioNews.

"С 00:00 21 октября начнут действовать новые карантинные ограничения", - говорится в сообщении.

Так, в регионе будут работать только те общественные учреждения и рынки, в которых работники и посетители будут иметь 100% вакцинацию, или ПЦР-тест, или справку о перенесенной болезни. Такие же правила касаются и межрегиональных перевозок.

По словам директора департамента здравоохранения ТОДА Ольги Ярмоленко, на Тернопольщине усиливают карантин из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом и летальных исходов от COVID-19.

Соблюдение карантинных требований будут проверять мобильные группы, в состав которых войдут представители полиции, Госпродпотребслужбы, ГУ "Тернопольский ОЦКПХ МЗ Украины" и работники органов местного самоуправления.

Напомним, в начале октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Тернополь возобновил покупку аппаратов ИВЛ.