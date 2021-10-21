09:02  21 октября
В Украине выявили более 22 тысяч новых COVID-случаев
10:32  21 октября
В Украине на вокзалах открыли пункты экспресс-тестирования на COVID
08:06  21 октября
На Донбассе увеличилась активность боевиков, ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
21 октября 2021, 10:04 14

Нарушение прав журналистов в Украине: с начала года зарегистрировано более 150 производств

21 октября 2021, 10:04 14
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение 2021 года Национальной полицией Украины было зарегистрировано 158 уголовных производств относительно нарушения прав журналистов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В течение этого года Национальная полиция зарегистрировала 158 уголовных производств, из которых: 113 - по ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - сообщают в полиции.

Отмечается, что также зарегистрировано 38 уголовных производств по ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста) и 7 - по ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).

Напомним, 3 июня по делам Майдана ГБР объявило подозрение одному из полицейских за препятствование журналистам. Действующего сотрудника Национальной полиции подозревают в препятствовании журналистской деятельности во время Революции Достоинства.

Ранее, 25 мая, стало известно, что в Офисе Генпрокурора будет создана платформа сотрудничества по расследованию преступлений против журналистов.

журналисты преступление полиция уголовное дело расследование

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram