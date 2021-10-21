Нарушение прав журналистов в Украине: с начала года зарегистрировано более 150 производств

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В течение 2021 года Национальной полицией Украины было зарегистрировано 158 уголовных производств относительно нарушения прав журналистов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В течение этого года Национальная полиция зарегистрировала 158 уголовных производств, из которых: 113 - по ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - сообщают в полиции.

Отмечается, что также зарегистрировано 38 уголовных производств по ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста) и 7 - по ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).

Напомним, 3 июня по делам Майдана ГБР объявило подозрение одному из полицейских за препятствование журналистам. Действующего сотрудника Национальной полиции подозревают в препятствовании журналистской деятельности во время Революции Достоинства.

Ранее, 25 мая, стало известно, что в Офисе Генпрокурора будет создана платформа сотрудничества по расследованию преступлений против журналистов.