В Ровенской области 72-летний мужчина избил знакомого табуретками: потерпевший скончался

Фото: полиция Ровенской области

В Сарненском районе Ровенской области 72-летний мужчина задержан по подозрению в нанесении смертельных телесных повреждений 50-летнему знакомому. После избиения потерпевший лег спать, однако через несколько часов скончался

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Сообщение о смерти 50-летнего жителя села Углы поступило в полицию 30 сентября около 04:30. О том, что в доме обнаружил тело своего брата со следами насильственной смерти, правоохранителям сообщил 61-летний мужчина.

Полицейские установили, что погибший и 72-летний местный житель были знакомы и раньше часто вместе употребляли алкоголь.

Накануне около 22:00 мужчины находились в доме 50-летнего жителя Углов. Между ними внезапно возник конфликт.

По данным следствия, во время спора 72-летний мужчина нанес знакомому многочисленные удары табуретками по телу и голове.

После этого мужчина покинул дом. Потерпевший лег спать, однако через несколько часов скончался.

Согласно свидетельству о смерти, причиной стали закрытая травма груди, множественные переломы ребер и отек головного мозга.

Следователь задержал 72-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщил ему о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в Иршаве в Закарпатье правоохранители задержали 43-летнего мужчину по подозрению в убийстве 55-летней сожительницы.