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21 жовтня 2021, 10:04 3

Порушення прав журналістів в Україні: від початку року зареєстровано понад 150 проваджень

21 жовтня 2021, 10:04 3
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж 2021 року Національною поліцією України було зареєстровано 158 кримінальних проваджень щодо порушення прав журналістів

Як передає RegioNews, про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

Протягом цього року Національна поліція зареєструвала 158 кримінальних проваджень, з яких: 113 - за ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)", - повідомляють у поліції.

Зазначається, що також зареєстровано 38 кримінальних проваджень за ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста) і 7 - за ст. 347-1 КК України (умисне знищення або пошкодження майна журналіста).

Нагадаємо, 3 червня у справах Майдану ДБР оголосило підозру одному із поліцейських за перешкоджання журналістам. Чинного співробітника Національної поліції підозрюють в перешкоджанні журналістській діяльності під час Революції Гідності.

Раніше, 25 травня, стало відомо, що в Офісі Генпрокурора буде створено платформу співпраці щодо розслідування злочинів проти журналістів.

журналісти злочин поліція кримінальна справа розслідування

 
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