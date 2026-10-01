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01 октября 2026, 15:37

Ночные заморозки и до +19° днём: синоптики рассказали о погоде

01 октября 2026, 15:37
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Фото: Укргидрометцентр
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В пятницу, 2 октября, в Украине ожидается сухая погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит 1–6° тепла, в южной части – 5–10° тепла. На поверхности почвы местами возможны заморозки 0–3°. Днем воздух прогреется до 14–19°

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews .

В Киеве 2 октября осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит 4–6° тепла, днем 16–18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самым теплым 2 октября в Киеве было в 1890 году – тогда температура днем поднялась до 26,2° тепла.

Холоднее всего в этот день было в 1902 году — ночью температура опустилась до 2,5° мороза.

В субботу, 3 октября, в Украине тоже будет без осадков. В северо-западной части страны ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет составлять 1–6° тепла, на поверхности почвы местами возможны заморозки 0–3°. Днем воздух прогреется до 14–19°.

В Киеве 3 октября осадков не будет. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 4-6 ° тепла, днем - 16-18 °.

В ГСЧС сообщили , что ночью 2–3 октября по всей территории страны ожидаются заморозки на поверхности почвы 0–3°.

"По информации специалистов Укргидрометцентра, 2 октября заморозки предусматриваются повсюду, кроме южной части Украины. Объявлен уровень опасности (желтый)" - сообщили в ГСЧС.

Напомним, что Днепропетровская область почти на 90% технически готова к отопительному сезону . В области ремонтируют и заменяют котлы и тепловые сети, готовят предприятия тепло и водоснабжения, а также усиливают энергетическую устойчивость критической инфраструктуры.

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