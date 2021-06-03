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03 июня 2021, 09:16 2

Дела Майдана: ГБР объявило подозрение одному из полицейских за препятствование журналистам

03 июня 2021, 09:16 2
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Действующего сотрудника Национальной полиции подозревают в препятствовании журналистской деятельности во время Революции Достоинства

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что во время событий Майдана, сотрудник Национальной полиции был старшим инспектором по особым поручениям отдела организации службы управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Ему инкриминируют умышленное, во исполнение явно преступного приказа, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, а также препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года подозреваемый, находясь в центральной части Киева и действуя совместно с сотрудниками милиции особого назначения "Беркут", препятствовал проведению собраний граждан, а также незаконно задержал корреспондента и оператора "5 канала", применив насилие.

В результате тележурналистам были причинены телесные повреждения, повреждены видеокамера и другое профессиональное оборудование", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-инспектору одного из отделов ГАИ Главного управления МВД Украины в Киеве в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, а также в составлении ложного протокола.

ГБР дела Майдана полиция расследование Уголовная ответственность

 
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