16:10  01 октября
Убийство Фарион: Зинченко получил приговор
08:49  01 октября
На Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП: есть погибший
10:26  01 октября
На Полтавщине пьяный водитель на иномарке врезался в забор: есть травмированные
UA | RU
UA | RU
01 октября 2026, 15:46

В работе "Новой почты" произошел масштабный технический сбой: что известно

01 октября 2026, 15:46
Читайте також українською мовою
Фото: novaposhta.ua
Читайте також
українською мовою

В четверг, 1 октября, в работе почтового оператора "Новая почта произошел масштабный технический сбой. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к цифровым сервисам компании

Об этом говорится в жалобах клиентов на странице "Новой почты" в Facebook, передает RegioNews .

В частности, проблемы возникли в работе мобильного приложения и личного кабинета. Пользователи также сообщают о невозможности войти в систему, создать или загрузить экспресс-накладные (ТТН).

Отдельно клиенты жалуются на сбои в работе API, из-за чего возникают проблемы с использованием сервисов, интегрированных с системами "Новой почты".

Представители компании в ответ на обращение пользователей сообщили, что специалисты уже проверяют ситуацию и выясняют причины неисправностей.

В то же время неизвестно, что именно повлекло технический сбой и когда цифровые сервисы "Новой почты" будут полностью восстановлены.

Позже в компании сообщили, что происходит DDoS-атака на системы Новой почты.

"Возможны незначительные временные сложности в работе сервисов компании. Однако ситуация полностью под нашим контролем. Мы успешно противодействуем и наши ИТ специалисты уже запустили резервные схемы работы. Спасибо за понимание", - сообщили в компании.

Напомним, что в результате вражеских ударов в ночь на 24 сентября было уничтожено отделение №6 и повреждено сортировочное депо "Новой почты" в Киеве.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
работа Новая почта технический сбой
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
Убийство 17-летней девушки в Киевской области: дело 28-летнего мужчины передали в суд
01 октября 2026, 18:57
Во время боевой задачи погиб пилот МиГ-29 из бригады "Призрак Киева"
01 октября 2026, 18:49
В Харькове полиция расследует нарушение неприкосновенности частной жизни 22-летней женщины
01 октября 2026, 18:27
В Кировоградской области мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за нападение на пожилую женщину
01 октября 2026, 17:58
В Киеве возобновили движение наземного транспорта через Южный мост
01 октября 2026, 17:42
В Фастове суд обязал передать в коммунальную собственность два укрытия на 200 человек
01 октября 2026, 17:12
В Ровенской области будут судить депутата, который не задекларировал имущества более чем на 4,6 млн гривен
01 октября 2026, 16:59
В Днепре разоблачили сеть мошеннических call-центров: изъяли деньги, оружие и девять авто
01 октября 2026, 16:44
В Киевской области подросток погиб под колесами поезда
01 октября 2026, 16:40
В Кривом Роге мужчину будут судить за продажу гуманитарных автомобилей
01 октября 2026, 16:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все публикации »
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Борислав Береза
Все блоги »