В работе "Новой почты" произошел масштабный технический сбой: что известно

Фото: novaposhta.ua

В четверг, 1 октября, в работе почтового оператора "Новая почта произошел масштабный технический сбой. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к цифровым сервисам компании

Об этом говорится в жалобах клиентов на странице "Новой почты" в Facebook, передает RegioNews .

В частности, проблемы возникли в работе мобильного приложения и личного кабинета. Пользователи также сообщают о невозможности войти в систему, создать или загрузить экспресс-накладные (ТТН).

Отдельно клиенты жалуются на сбои в работе API, из-за чего возникают проблемы с использованием сервисов, интегрированных с системами "Новой почты".

Представители компании в ответ на обращение пользователей сообщили, что специалисты уже проверяют ситуацию и выясняют причины неисправностей.

В то же время неизвестно, что именно повлекло технический сбой и когда цифровые сервисы "Новой почты" будут полностью восстановлены.

Позже в компании сообщили, что происходит DDoS-атака на системы Новой почты.

"Возможны незначительные временные сложности в работе сервисов компании. Однако ситуация полностью под нашим контролем. Мы успешно противодействуем и наши ИТ специалисты уже запустили резервные схемы работы. Спасибо за понимание", - сообщили в компании.

Напомним, что в результате вражеских ударов в ночь на 24 сентября было уничтожено отделение №6 и повреждено сортировочное депо "Новой почты" в Киеве.