В Киевской области подросток погиб под колесами поезда
Трагедия произошла 29 сентября у железнодорожной станции Буча. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно 17-летний парень переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Его сбил ехавший сообщением Коростень — Борщаговка. Машинист подавал сигнал, однако избежать трагедии не удалось.
Подросток погиб на месте. Правоохранители начали расследование.
Напомним, ранее в Киевской области грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня, который переезжал железнодорожный пешеходный переход на велосипеде.
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