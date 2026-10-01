В Киевской области подросток погиб под колесами поезда

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 17-летний парень переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Его сбил ехавший сообщением Коростень — Борщаговка. Машинист подавал сигнал, однако избежать трагедии не удалось.

Подросток погиб на месте. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Киевской области грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня, который переезжал железнодорожный пешеходный переход на велосипеде.