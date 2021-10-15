В Украине еще 4 области перешли в красную зону

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В Украине еще четыре области переведены в красный уровень эпидемической опасности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмма министра Кабинета министров Олега Немчинова

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить:

"С 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей. Также применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного” уровня эпидемической опасности",- отмечается в сообщении.

Напомним, что с 15 октября Херсонская область находится в красном уровне эпидемической опасности.