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20 октября 2021, 16:42 11

В Украине шестая область перешла в красную зону

20 октября 2021, 16:42 11
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из открытых источников
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Сумская область с 23 октября переходит в красную зону эпидемической опасности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм министра Кабинета министров Олега Немчинова

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить:

- с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного” уровня эпидемической опасности", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 12 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Херсонскую область к "красному" уровню эпидемической опасности.

15 октября туда же попали еще четыре области.

карантин красная зона COVID-19 ГСЧС

 
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