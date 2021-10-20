В Украине шестая область перешла в красную зону
Сумская область с 23 октября переходит в красную зону эпидемической опасности
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм министра Кабинета министров Олега Немчинова
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам Государственная комиссия решила установить:
- с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного” уровня эпидемической опасности", - отмечается в сообщении.
Напомним, что 12 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Херсонскую область к "красному" уровню эпидемической опасности.
15 октября туда же попали еще четыре области.