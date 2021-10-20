В Харькове на сбыте наркотиков задержали бывшего правоохранителя

Фото: Нацполиция

Оперативники Харьковского управления Нацполиции разоблачили 47-летнего бывшего сотрудника органов внутренних дел на незаконных сделках с наркотиками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Харьковчанин выращивал на дачном участке коноплю, а впоследствии сбывал готовую марихуану потребителям. Наркодельцу, которым оказался экс-правоохранитель, за преступную деятельность грозит лишение свободы", - рассказали в пресс-службе полиции.

Мужчину задержали сразу после сбыта им очередной партии наркотиков. По месту его проживания был проведен санкционированный обыск.

Сейчас мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалось на изготовлении и сбыте психотропов на территории Киева и Киевской области.